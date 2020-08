Gaten Matarazzo está a trabalhar como empregado de um restaurante, avança o The Hollywood Reporter. De acordo com a publicação, uma vez que as gravações da série 'Stranger Things' foram adiadas em março, por causa da pandemia do novo Coronavírus, o ator não baixou os braços e arranjou um emprego temporário.

Gaten estará a trabalhar num restaurante em New Jersey, com a família, e tem sido várias vezes reconhecido apesar de usar chapéu e máscara.

Chelsea Guglielmino