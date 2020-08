1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Luís Esparteiro foi avô pela segunda vez. Aos 61 anos e apenas oito meses depois de se ter estreado como avô, o ator volta a repetir a experiência e apresenta o neto recém-nascido nas redes sociais.

"Chegou o Bernardo! Filho da minha filha Constança Lopes da Costa. A família é a nossa base, o nosso primeiro refúgio. E que bom que é vê-la crescer...", lê-se na legenda de várias fotografias partilhadas por Luís Esparteiro na sua página oficial de Instagram.

De referir que o ator tem quatro filhos: Guilherme e Constança, fruto do anterior relacionamento, e Luís e Teresa, nascidos do atual casamento com Vanda Correia. Em dezembro do ano passado, a família deu as boas-vindas à primeira neta do artista, Margarida, filha do seu filho Guilherme.