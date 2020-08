Instagram

Novamente solteira, Miley Cyrus falou sobre a sua vida pessoal durante um o podcast 'Call Her Daddy'. A cantora de 27 revelou que perdeu a virgindade aos 16 anos com Liam Hemsworth, o homem com quem acabou por se casar.

Embora a sua primeira relação sexual tenha sido com um homem, a artista teve experiências sexuais com mulheres antes. "A primeira vez que fiquei com alguém foi com uma mulher, duas delas", confessou, revelando que fez um 'ménage à trois'.

"Quando eu tinha 11 ou 12 anos, as minhas amigas começaram a dizer-me o que faziam com os rapazes e eu não entendia. Então consegui que a maioria das minhas amigas curtisse comigo", revelou.

A cantora explicou ainda que se sentia atraída por raparigas "muito antes de se sentir atraída por rapazes". "Quando eu tinha 11 anos achava que a Minnie Mouse era uma brasa", acrescentou.

Recorde-se que após se divorciar de Liam em 2019, Miley teve um breve relacionamento com Kaitlynn Carter. Entretanto, namorou com Cody Simpson, mas esta quinta-feira, dia 13 de agosto, a cantora confirmou a separação.