Reprodução Instagram, DR

Daniela Ruah é uma mulher apaixonada. Nos últimos tempos têm sido várias as vezes que tem partilhado com os seguidores a relação tão especial que partilha com o marido, David Paul Olsen - ora recorde.

Esta quinta-feira, 13 de agosto, a atriz, que vive em Los Angeles, voltou a provar como é especial esta relação.

Depois de terem ido dar um passeio de bicicleta, Daniela não resistiu em brincar com o marido.

Na fotografia que partilhou na sua conta de Instagram, e que pode ver abaixo, surge ao lado de David num tom de gozo e brincadeira, por este estar completamente "ko" enquanto a atriz se mostra pronta para outra.

"É possível ser mais preguiçoso??? Só fizeste 48km de bicicleta 🙄", escreveu na legenda.

Recorde que o casal conheceu-se durante as gravações de Investigação Criminal Los Angeles, série protagonizada pela atriz portuguesa, na qual David Olsen trabalha como duplo. Daniela e David trocaram alianças em 2014, numa cerimónia que decorreu em Cascais, e são pais de duas crianças, River, de seis anos, e Sierra, de três.

Reprodução Instagram, DR