Foi mais uma visita oficial em Palma de Maiorca, desta vez no centro educacional Naüm, que incentiva a inclusão social de jovens e crianças daquela região. Os reis de Espanha e as filhas Sofía e Leonor responderam à curiosidade de muitas crianças, mas houve uma pergunta em particular, à princesa, que obrigou à resposta da rainha.

»» INFANTA SOFIA DE ESPANHA SOFRE ACIDENTE E SURGE DE MULETA

Uma criança perguntou à princesa das Astúrias o que é que esta queria ser quando crescesse. Segundo a imprensa espanhola, Leonor esboçou um sorriso, mas foi Letizia quem deu a resposta.

“O que tem que [ser], não o que quer”, respondeu a monarca, evitando a resposta da filha herdeira ao trono e com um destino já traçado. A curiosidade pela altura de Filipe VI também foi satisfeita, o rei mede 1,93m.