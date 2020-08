DON EMMERT

Cuba Gooding Jr. está a ser acusado de assédio sexual por parte de três mulheres. Como parte do argumento para sua defesa, o ator de 52 anos e os seios advogados usaram o tamanho dos seios de uma das alegadas vítimas.

De acordo com a Vulture, esses argumentos não poderão ser utilizados porque foram impedidos pelo juiz numa reunião prévia ao início do julgamento, onde foram discutidos quais seriam os temas e questões feitas às testemunhas do caso. Porquê? Já lá iremos.

A revista teve acesso à transcrição do diálogo entre os representantes da Justiça e os advogados do ator. “Tem a intenção de perguntar a uma das testemunhas sobre os sentimentos dela em relação ao tamanho dos próprios seios?”, perguntou o juiz Curtis Farber. Após um dos advogados confirmar, uma assistente do juiz respondeu: “Isso é simplesmente ofensivo”.

Os advogados de defesa citaram uma publicação feita por uma das mulheres nas redes sociais para tentar explicar a relevância do tamanho dos seios. “Um mais dois é igual três. Ela fala sobre a sua consciência do tamanho dos seios. Isso às vezes distorce as falas das pessoas por causa da sua próprio auto-estima”, afirmaram, sugerindo que as acusações feitas ao ator seriam decorrentes das suas inseguranças com o próprio corpo.

O ator, que insiste na sua inocência, foi ainda acusado por outras 27 mulheres, com relatos de toques não consentidos e outras práticas semelhantes.

