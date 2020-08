Depois de ter recebido alta esta segunda-feira, dia 10, o príncipe Joaquim da Dinamarca recebeu uma visita especial numa imagem que foi publicada nas redes sociais pela Casa Real Dinamarquesa.

Trata-se do irmão Frederico, o príncipe herdeiro ao trono que viajou até França para visitar Joaquim, na manhã desta quarta-feira, dia 12.

Foi a 24 de julho, em Toulouse, durante as férias com a família, e dois dias depois do aniversário do seu filho mais novo, Felix, que Joaquim da Dinamarca acabou por ser socorrido e internado. Atualmente encontra-se a recuperar e a precisar de "tranquilidade", de acordo com a informacão da casa real.