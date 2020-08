Getty Images

O corpo de Naya Rivera foi encontrado no passado dia 13 de agosto, no Lago Piru, na Califórnia, cinco dias após o seu desaparecimento. A atriz encontrava-se na companhia do filho, o pequeno Josey, de quatro anos, que foi encontrado no interior do barco a dormir.

Um mês depois do trágico acidente, o menino da atriz de 'Glee' conta com a ajuda do pai, o ator Ryan Dorsey, para lidar com a morte da mãe. “Tem sido um período incrivelmente difícil para a família dela e dos seus ente-queridos, mas o Josey está a recuperar diariamente”, relatou uma fonte próxima da família ao ETOnline. De acordo com o informante, o menino também tem contado com o auxílio da família da mãe, principalmente da sua tia, Nickayla.

“O Josey tornou-se o único mundo de Ryan”, disse. Recorde-se que Ryan Dorsey foi casado com a falecida atriz entre 2012 e 2014 e mantiveram um relacionamento muito próximo após o divórcio. “O Ryan ainda está de luto e a encarar a perda da Naya, mas tem-se mantido forte e empenhado em seguir com a vida em prol do filho”.



“Ele está disposto a qualquer coisa pelo Josey. No momento os dois estão tranquilos, o Ryan está a tentar ficar longe do público para focar -se no Josey e empenhado em compreender como será viver neste novo normal”, acrescentou.

A família está empenhada para que Josey tenha apenas as melhores memórias possíveis da mãe e em esclarecer-lhe todas as dúvidas em relação à morte da atriz, apesar da criança compreender que a mãe morreu e que não a voltará a ver.