Getty Images

Ed Sheeran e a mulher, Cherry Seaborn, gostam de manter tudo muito discreto. Casaram em segredo e agora, aparentemente, também mantiveram a gravidez em segredo.

De acordo com o The Sun o cantor vai ser pai pela primeira vez e a esposa já está na era final da gravidez. "O Ed e Cherry estão nas nuvens. Eles estão muito animados, mas mantiveram as coisas muito discretas", afirmou uma fonte próxima do casal ao jornal.

O casal tem estado na sua casa em Suffolk, no Reino Unido, durante a pandemia da Covid-19, o que lhes permite manter as notícias do bebé em segredo. "A quarentena foi uma desculpa perfeita para não serem vistos por aí, mas as coisas estão a aproximar-se e a empolgação está a aumentar, então eles começaram a contar aos amigos e familiares", disse o informante.

"Eles estão apenas a fazer os últimos preparativos em casa", contou ainda, referindo ainda que o bebé deverá nascer ainda este verão. Esta novidade é agora um dos assuntos mais comentados no Twitter.