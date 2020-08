Luís Figo chegou a ser recebido em 2001 por Juan Carlos, no Palácio da Zarzuela depois da mudança para o Real Madrid. Agora, com o escândalo de corrupção e evasão fiscal do rei emérito de Espanha e possível exílio em Portugal, o jogador português deixou uma mensagem ao monarca que não foi muito bem acolhida.

"Bem-vindo sua Majestade, aqui não há 'coletas'", escreveu o antigo jogador no Twitter, referindo-se a Pablo Iglesias, líder do Podemos e vice-presidente do governo espanhol. 'Coletas' (rabo de cavalo) é uma alusão ao penteado de Pablo Iglesias Turrión.

»» JUAN CARLOS ABANDONA ESPANHA E NINGUÉM SABE DO SEU PARADEIRO

O líder partidário criticou a forma de como as autoridades espanholas lidaram com o caso de Juan Carlos, bem como questionou a importância da monarquia.

A frase de Luís Figo gerou milhares de comentários. Vários lembram o caso em que o jogador foi condenado a pagar mais de dois milhões de euros ao fisco espanhol.

"Aprende um pouco de história", lê-se num comentário. "Não devias falar de nada que não fosse futebol", refere outro.