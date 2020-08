Carlos R. Alvarez

Os reis de Espanha e as filhas visitaram esta segunda-feira, dia 10 de agosto, o município de Pedra, em Palma de Maiorca. Nas imagens, Felipe VI e Letizia surgem sorridentes, mas é a sua filha mais nova, a infanta Sofia, de 13 anos, que rouba as atenções por surgir em público com um joelho ferido, caminhando com uma muleta e apoiada na irmã, a princesa Leonor, de 14 anos.

De acordo com a revista Hola, a menina terá caído no dia anterior no Palácio Marivent, residência da família real durante a sua estada nas Ilhas Baleares.

Sofia teve que ser transportada para o hospital onde levou cinco pontos no joelho.

