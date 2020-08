Frazer Harrison

Simon Cowell foi operado de urgência este sábado, 8 de agosto, após fraturar a coluna quando testava uma bicicleta elétrica no pátio de sua casa, em Malibu, nos EUA, avança o The Hollywwod Reporter.

Entretanto, o porta voz do famoso jurado de The X Factor adiantou alguns pormenores sobre o atual estado de saúde do britânico, de 60 anos.

"Ele está bem, está sob observação e encontra-se nas melhores mãos possíveis", afirmou em comunicado.

Recorde-se que recentemente, Simon Cowell decidiu adotar um estilo de vida saudável, dedicando parte do seu tempo a vários passeios de bicicleta. O britânico é ainda fã de uma alimentação equilibrada à base de carnes brancas e vegetais, que o ajudou a perder peso, conforme revelou ao The Sun, em maio passado