O casamento de Jorge Nuno Pinto da Costa e Fernanda Miranda chegou ao fim em 2018 quando Fernanda se apaixonou pelo empresário portuense Miguel Osório.

No entanto, segundo avança o Correio da Manhã, a jovem brasileira terá voltado a encontrar o amor nos braços do presidente do FC Porto.

Recorde que a jovem brasileira foi mãe há cerca de cinco meses, fruto da relação que manteve com o empresário - que terá chegado ao fim meses depois da criança nascer.

Também Pinto da Costa mantinha uma relação com Cláudia Campo, que ainda não terá abandonado a casa onde viviam os dois juntos.