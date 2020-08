Instagram

A artista brasileira Giulia Be junta-se à já extensa lista de artistas infetados com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela própria as redes sociais, onde revelou que testou positivo, apesar de estar a cumprir as indicações de isolamento e distanciamento social desde o passado mês de março.

A intérprete do famoso tema Menina Solta, de 20 anos, revelou ainda que foi infetada com Covid-19 por causa do irmão, diagnosticado com o vírus esta semana.

Giulia Be contou ainda que durante vários dias não teve sintomas, mas este domingo, 9 de agosto, passou teve febre em por isso, esteve ausente das redes sociais.