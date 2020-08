Alexander Tamargo

“Olá a todos.

Quero tornar público que hoje, 10 de agosto, me vejo obrigado a celebrar os meus 60 anos de quarentena, depois de ter testado positivo à Covid-19, causada pelo coronavírus.

Gostaria de acrescentar que me encontro relativamente bem, só um pouco mais cansado do que o habitual e confiante de que vou recuperar o mais rápido possível, seguindo as indicações médicas que, espero, me permitirão superar o processo infeccioso de que sofre e que está a afetar tantas pessoas no planeta.

Aproveitarei este afastamento para ler, escrever, descansar e continuar a fazer planos para começar a colocar em prática nos meus recém-estreados 60 anos, aos quais chego cheio de vontade e expectativa.

Um forte abraço a todos”.

Foi com este comunicado que Antonio Banderas partilhou com os seus seguidores nas redes sociais que é mais um dos muitos famosos que já foram infetados com o novo coronavírus.

>> LEIA TAMBÉM: Cantora brasileira Giulia Be infetada com Covid-19