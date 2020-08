O regresso de Tony Carreira aos palcos - após uma pausa de pouco mais de um ano - estava agendado para 14 de março, mas a pandemia provocada pelo novo coronavírus, obrigou o artista a adiar o espetáculo para 27 de novembro.

Ainda assim e apesar de todas as contrariedades, Tony Carreira decidiu antecipar o concerto na Altice Arena e brindar os fãs com um espetáculo online este domingo, 9 de agosto, pelas 21h15, no seu canal de YouTube.

O anúncio foi feito pelo artista na sua página de Instagram, deixando os fãs em êxtase.