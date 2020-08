Filipe Camejo e Inês Martins, da primeira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor, estão novamente juntos. A novidade foi dada pelo casal este domingo, 9 de agosto, numa emissão especial do programa Domingão dedicada à final da terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?.

"Não encontrei o amor durante o programa, mas depois deste tempo todo que passou, realmente, reencontrei o amor", contou o agricultor, referindo-se a Inês Martins, que acabou por confirmar a reconciliação.

Recorde-se que Inês foi a eleita de Filipe Camejo na final da primeira temporada do formato, mas os dois acabaram por cortar relações pouco tempo depois do fim das gravações do programa. De salientar que durante esse período de afastamento, a ex-candidata de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? manteve uma relação com Mário Gonçalves, ex-namorado de Liliana Oliveira, participante da segunda temporada de Casados à Primeira Vista.