Morreu a atriz Chica Xavier. Segundo a imprensa brasileira, a artista, de 88 anos, estava internada no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, e lutava contra um cancro no pulmão. A notícia foi confirmada pelo neto da atriz, Ernesto Xavier, através de uma publicação nas redes sociais.

“Quando era pequeno tinha dificuldade em entender porque as pessoas queriam tanto chegar perto dela. Ela era a minha avó. Para os outros ela era Chica Xavier: uma das maiores artistas do país. Quando cresci compreendi o seu tamanho. Percebi que teria que dividi-la com o mundo”, começou por escrever.

“Hoje recebi centenas de mensagens de carinho. Agradeço imensamente. Quero celebrá-la. Vó Chica foi o ser mais incrível que vi passar pela Terra. […] Ontem ela despediu-se de mim. Disse ‘até amanhã’ comum certo esforço. Agradeci por ter nascido nesta família, por ter o seu sangue correndo em mim, por ter cuidado de mim e de tantos outros, por me ter ensinado a amar”, completou.

Recor-se que Chica Xavier destacou-se em telenovelas como Dancin’ Days (1978) , Sinhá Moça (1986), Renascer (1993), O Rei do Gado (1996) ou Força de um Desejo (1999). O seu último trabalho foi na produção da Globo, Cheias de Charme (2012).