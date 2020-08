Manuela Couto está de luto. A atriz perdeu a mãe que morreu aos 90 anos com Parkinson. Manuela Couto revelou que a mãe faleceu em abril e que, com a pandemia, não conseguiu vê-la como desejava.

"A pandemia, para mim, foi especialmente difícil”, explicou à TV Guia. As cerimónias fúnebres foram "simples", cumprindo as normas do Governo.

À publicação, a atriz recordou ainda que o pai morreu há dois anos e que o irmão faleceu há muito tempo. "Dos quatro, eu, os meus pais e o meu irmão, só resto eu", lamentou.

No vídeo acima, Manuela Couto falou do irmão que morreu aos 39 anos e que deixou cinco filhos.

Reprodução Instagram, DR