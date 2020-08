Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, dia 4 de agosto, Fafá de Belém foi uma das convidadas do programa 'Que História É Essa, Porchat?' e relembrou uma história insólita de quando era adolescente.

A cantora tinha 16 anos quando foi convidada para o casamento da irmã de um dos seus amigos e decidiu ir vestida de noiva para se vingar. Razão? A noiva não gostava dela e só a tinha convidado pela boa relação entre as famílias.

"'Só te estou a convidar porque o meu pai e mãe gostam muito de ti, por mim não te convidava'. Desliguei o telefone e disse 'que mulher abusada'", explicou Fafá, citada pela revista Quem. Foi então que a artista de 63 anos decidiu engendrar o plano de vingança e pedir à sua mãe para fazer o vestido de noiva.

"A noiva começa a subir a escadaria da Basílica de Nazaré, que é a igreja mais importante de Belém [no Brasil], esperei que ela entrasse, colhi umas flores no jardim e entrei atrás... Ela na frente não me via (...) Quando ela chegou bem perto do padre, virou-se, eu dei um tchauzinho e sentei-me na primeira fila", relatou,