Depois de se divorciar em maio de Megan Fox, com quem esteve durante 10 anos, Brian Austin Green tem sido visto em vários encontros com modelos. E apesar de Megan já ter seguido em frente, o ator tem sido muito criticado.

Em entrevista para o podcast Hollywood Raw, o norte-americano de 47 anos afirmou que tem o direito de conhecer pessoas novas. Recorde-se que o ator foi visto com Courtney Stodden, de 25 anos, e depois com Tina Louise, de 39 anos.

"Não estou a jogar com ninguém. A minha vida é vista muito mais sob um microscópio do que a de outra pessoa. Não deveria falar com várias pessoas? Isso não significa que sou uma pessoa de m**da. É isso que devemos fazer, conhecer pessoas e aproveitar a vida", explicou.

"Quando começamos a encontrar pontos em comum com alguém, torna-se algo maior. Temos que estar dispostos a chegar lá e a colocar-nos lá fora. Mas sou julgado por isso e acho que é uma injustiça", acrescentou.

Brian disse que era um processo normal após uma separação: "O que as pessoas normalmente fazem quando saem de um relacionamento é namorar. Conversam com várias pessoas ao mesmo tempo, algumas pessoas usam aplicações de namoro, conversam com várias pessoas, vão a vários encontros, passam um tempo com as pessoas até que sintam uma conexão com alguém e depois algo se desenvolve a partir daí'', disse.

O ator explicou que conheceu as modelos nas redes sociais. "Conheci as duas [Courtney e Tina] no Instagram. Não fazia ideia de que o Instagram era um site de encontros até ficar solteiro. Até então, publiquei fotografias de bancos, árvores, mar e dos meus filhos a fazer coisas aqui e ali. Eu era um pai totalmente casado", contou.

Quanto à relação da ex-mulher com Machine Gun Kelly, o ator afirmou: "Desejo a Megan o melhor em tudo. Quero que ela seja completamente feliz, por ela, pelas crianças. Isso é super importante", disse, referindo-se aos filhos Noé, de sete anos, Bodhi, de seis anos, e Journey, de três anos.

