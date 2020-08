Getty Images

A morte de Naya Rivera deixou todos em estado de choque. A atriz foi encontrada sem vida no lago Piru, após um passeio com o filho, Josey, que foi encontrado a dormir no interior do barco onde estavam.

De acordo com a certidão de óbito, a também cantora de 33 anos afogou-se acidentalmente "em minutos", sem causas ou doenças subjacentes, e não foram encontradas drogas e álcool no seu sistema.

A estrela de 'Glee' foi enterrada na sexta-feira passada, dia 24 de julho, no famoso cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, onde muitos famosos estão sepultados, como Paul Walker e Britany Murphy. O funeral decorreu 11 dias após a confirmação da sua morte.