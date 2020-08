Ágata viveu um autêntico susto. A cantora ofreu um acidente de carro, no passado dia 23. A artista conduzia numa avenida movimentada em Lisboa, quando um carro embateu no seu.

"Houve um carro que vinha atrás e bateu-me, mas está tudo bem. Não estava a contar com aquilo... quando me aproximei do sinal dos 50 km/h, reduzi a velocidade e, provavelmente, o condutor que me bateu vinha distraído e encaixou-se atrás do meu carro", contou à TV 7 Dias.

"Fiquei bem. Fiquei um bocado tonta, mas o INEM foi até ao local e foram impecáveis. Fizeram-me logo alguns testes e fiquei bem", assegurou Ágata à revista.

