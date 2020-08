1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Dez anos depois de se terem conhecido em Angola, Luís Costa Branco e Weza Silva oficializaram a sua relação. A cerimónia inesperada aconteceu no passado sábado, 25 de julho, na Quinta das Vinhas, em Fafe.

De acordo com as informações partilhadas pela noiva no Instagram, o enlace foi decidido com 48 horas de antecedência e contou apenas com a presença dos dois filhos do casal: Kendi, de seis anos, e Chloé, de quatro.

Quanto ao outfit dos noivos, Weza Silva também revelou que foi tudo pensado à última hora. “O Gio ♥️ A sorte que tenho de ter o Gio Rodrigues como amigo. Liguei-lhe na quinta à noite a dizer: Gio vou casar sábado, preciso de roupa para mim e para o Luís. Ele riu-se e só disse: ‘Vocês são malucos, mas passa amanhã na loja’. Experimentei vários vestidos, mas quando ambos batemos o olho neste, não houve dúvidas, era este e não podia ser mais perfeito ♥️”, contou a empresária.

Mais tarde, também no Instagram, a mulher do jornalista da SIC revelou alguns pormenores da festa e agradeceu as demonstrações de afeto recebidas nos últimos dias. “Está feito, sigaaa. Obrigada a todos pelas mensagens e pelo carinho. Não consigo responder a todos mas fica aqui o meu agradecimento. Esta cerimónia foi decidida em dois dias, nem os nossos pais sabiam. Estávamos os dois sentados a beber vinho, ao final do dia, na conversa e em paz. Estávamos num sítio que adoramos e nos sentimos acarinhados. Pensámos: por que motivo não casamos aqui? Adoramos o lugar, adoramos esta família, estamos só nós e o padre é a nossa cara. Até o Luís - que é ateu - tem um mega ‘crush’ pelo padre Marques”, começou por explicar, antes de agradecer a todos os que ajudaram a concretizar este momento, desde os donos da quinta, ao estilista, passando pela florista e a fotógrafa.

“Na sexta-feira de manhã fomos ao Porto apanhar as nossas roupas ao Gio, a Marta também entrou nesta loucura e fez algumas fotos e o vídeo. Fomos a zara comprar os meus sapatos, roupa e sapatos para Chloé , o Luís e o Kendi não gostaram de nenhum sapato e perguntaram se podiam ir descalços? Eu disse que sim e assim foram. O casamento estava marcado para as 16h, às 10h ainda fui ao centro comercial comprar ‘make up’, brincos, e um verniz porque não contava precisar, até porque estou de férias. Eu mesma fiz a minha maquiagem e o cabelo. O ‘bouquet’ e o porta-alianças foram presente de uma pessoa muito especial. Foi um dia simples, mas extremamente emocionante, onde o amor foi o principal protagonista. Tudo isto só foi possível pela dedicação de todas estas pessoas. A eles o nosso muito obrigado 😊”, completou.