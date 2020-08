Getty Images

Amber Heard está envolvida em outro processo, desta vez contra o bilionário Elon Musk, com quem namorou durante um ano, após o fim do casamento com Johnny Depp. De acordo com o Daily Mirror, a existência de uma batalha legal envolvendo o antigo casal veio a público durante o polémico processo movido pelo ex-marido da atriz.

Documentos obtidos pelo site britânico relatam que Jennifer Howell, amiga e ex-assistente da irmã da atriz, Whitney Heard Henriquez, disse no seu depoimento que ouviu a mãe da atriz, Paige Parsons Heard, que morreu no último mês de maio, que a filha estava a ser processada por Elon pela existência de embriões congelados pelos dois quando estavam a namorar.

“A Paige contou-me que ela [Amber] estava numa batalha legal contra ela pela manutenção dos embriões que eles criaram. Ele queria destruí-los e a Amber tentou mantê-los para que ela pudesse ter um bebê”, afirmou.

Recorde-se que Elon Musk foi pai pela sexta vez em maio de 2010, de um menino, X Æ A-Xii, fruto do relacionamento com a cantora Grimes.