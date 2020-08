1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Carolina Carvalho fez questão de assinalar nas redes sociais o aniversário do seu namorado, o músico David Carreira. A atriz partilhou várias fotografias de momentos que viveu ao longo dos últimos anos com o ator.

"Parabéns meu amor! Já é o terceiro que passo ao teu lado e acho que temos tido um upgrade [melhoria] nas surpresas de aniversário. Uma coisa é certa a idade só te tem trazido coisas boas porque estás cada vez melhor, em tudo", começou por dizer.

No final, Carolina Carvalho mostrou-se orgulhosa do percurso profissional e pessoal do artista, e declarou-se: “Tenho muito orgulho em ti! Amo-te", sublinhou.