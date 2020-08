Getty Images

Juan Carlos de Espanha abdicou do trono em junho de 2014, a favor do filho, Felipe VI, mas nem por isso deixou de estar no centro de todas as atenções. O comportamento polémico do rei emérito, de 82 anos, continua a fazer muita tinta na imprensa espanhola. Envolvido num escândalo de corrupção e evasão fiscal, Juan Carlos terá decidido afastar-se por completo da família, abandonando definitivamente o Palácio da Zarzuela – onde já passava muito pouco tempo e o mais longe possível da mulher, a rainha Sofía – e instalou-se em Cidade Real, Toledo, a mais de 200 quilómetros de Madrid.

Mas o que está a dar que falar é o facto de, alegadamente, estar a morar com a sua nova amante, “uma mulher casada, na casa dos 70 anos, com filhos e um neto”, de acordo com a imprensa do país vizinho.

Segundo os comentadores do programa de televisão Socialité, Juan Carlos e a sua nova paixão estão instalados numa propriedade de um amigo do rei emérito. Embora a relação amorosa não seja muito antiga, como garantiram em direto, o casal conhece-se há décadas e mantinha até há bem pouco tempo uma relação de amizade.

A verdade é que, observando os últimos anos de casamento do rei Juan Carlos com Sofía, era fácil perceber que o amor já não existia. Foram muitos os rumores de traição e os casos tornados públicos e a rainha emérita optou sempre por ignorar e fazer a sua vida de forma independente, dedicando-se aos filhos e aos netos. Contudo, não se esperava que numa fase final da vida, o pai de Felipe VI assumisse publicamente um novo amor – os dois já foram fotografados juntos várias vezes em clima de cumplicidade – sobretudo numa altura em que já está a dar muitas dores de cabeça ao filho por causa do escândalo fiscal.