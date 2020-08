1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Depois do relacionamento de Ricardo Oliveira e Aurea ter terminado no início deste ano, surgiram rumores de que o modelo e ator teria um novo romance. E confirmou-se. Agora, esta quarta-feira, dia 29, foi a vez da cantora ser fotografada num clima de cumplicidade com uma nova paixão.

A cantora e o modelo Rodrigo Castelhano foram surpreendidos aos beijos numa praia da Costa de Caparica, como mostra a publicação Nova Gente.

O modelo tornou-se particularmente conhecido quando protagonizou a campanha para o perfume de Cristina Ferreira.

