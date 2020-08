Instagram

Vítor Baía e Andreia Santos estão noivos. A novidade foi dada pela nutricionista na sua página de Instagram através de várias fotografias em que mostra o anel de noivado.

"Eu disse que sim! Obrigada por tornares este aniversário tão especial", pode ler-se na legenda da publicação.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Andreia Santos e Vítor Baía estão juntos há cerca de oito anos e quase há um ano deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, o pequeno Rodrigo.

De salientar que ex-futebolista é, ainda, pai de Afonso, de 13 anos, fruto da relação com Elisabete Carvalho, e de Diogo, de 27 anos, e Beatriz, de 23, fruto do casamento terminado com Alexandra Almeida.

Reprodução Instagram, DR