Sergio Ramos vive uma fase plena na sua vida pessoal. O jogador espanhol foi pai pela quarta vez como anunciou nas redes sociais, ao lado da mulher Pilar Rubio.

"Imensamente feliz por poder apresentar Máximo Adriano", lê-se na legenda do futebolista. "Nasceu às 18h56 e pesava 3,27 quilos", revelando imagens no dia do nascimento do filho, ainda na maternidade.

Sérgio Ramos e Pilar Rubio são já pais de três rapazes: Sergio, de seis anos, Marco, de quatro, e Alejandro, de um.