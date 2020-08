Rui Valido

Dez anos depois de se terem conhecido em Angola, Luís Costa Branco e Weza Silva oficializaram a sua relação. A cerimónia inesperada aconteceu este sábado, 25 de julho, na Quinta das Vinhas, em Fafe.

De acordo com as informações partilhadas pela noiva no Instagram, o enlace foi decidido com 48 horas de antecedência e contou apenas com a presença dos dois filhos do casal: Kendi, de seis anos, e Chloé, de quatro.

“Yep, 2020 é mesmo o ano da surtada básica. Ainda estou a absorver tudo, quando estiver com os pés no chão conto tudo. Foi tudo decidido em dois dias. Não planeámos nada e não podia ter corrido melhor. Foi um dia mágico para os quatro. 25.7. Sempre o 7, sempre ♥️”, começou por escrever a empresária angolana na legenda da primeira fotografia do grande dia que partilhou com os seus fãs. “Era uma vez um sonho, deu tudo certo ♥️”, completou mais tarde, revelando o cenário idílico onde decorreu a cerimónia.

Quanto ao outfit dos noivos, Weza Silva também revelou que foi tudo pensado à última hora. “O Gio ♥️ A sorte que tenho de ter o Gio Rodrigues como amigo. Liguei-lhe na quinta à noite a dizer: Gio vou casar sábado, preciso de roupa para mim e para o Luís. Ele riu-se e só disse: ‘Vocês são malucos, mas passa amanhã na loja’. Experimentei vários vestidos, mas quando ambos batemos o olho neste, não houve dúvidas, era este e não podia ser mais perfeito ♥️”, contou Weza Silva.

Os amigos, esses, ficaram de fora das comemorações, mas, ainda assim, fizeram questão de assinalar este dia tão especial nas redes sociais. “Ele tem esta cara de pateta desde que a conheceu. Casaram hoje mas há muito que são um exemplo de amor, companheirismo, ternura, simplicidade e verdade. A minha comadre e o meu compadre deram o nó na companhia dos filhos - e agora sou eu com cara de pateta a olhar para esta fotografia, comovida e feliz. É que há histórias de amor e histórias de amor e esta ... é das mais bonitas e puras que conheço. Parabéns meus amores. 💍 Cá estaremos, como sempre ❤️ Ps: @lcbranco vai descalço e seguro para a fonte 😂”, escreveu Rita Ferro Rodrigues, amiga e comadre do casal – é madrinha de Chloé - no Instagram, na legenda de uma fotografia dos noivos.

Também o pivô da SIC João Moleira deixou uma palavra aos amigos: “Não fosse terem decidido tudo há dois dias, a 400 quilómetros de distância e eu ter de apresentar o ‘Jornal da Noite’, esta tarde estaria a ser padrinho deste casamento. Fui na mesma, à distância, de coração, mas fui. Na realidade eles estão casados um com o outro desde o dia em que se viram e são a prova que o amor vence tudo. Agora decidiram dar o passo, só com os dois filhos como testemunhas. Não podia, nem devia, ser de outra forma. Simples e perfeito”.