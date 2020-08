Stephane Cardinale - Corbis

Parece que Victoria e David Beckham estão em "guerra" com os vizinhos, tudo por causa de um lago.

De acordo com o jornal The Sun, o casal quer construir um lago em forma gigante na sua propriedade em Great Tew, Oxfordshire, mas os moradores da zona consideram a ideia "monstruosa" e "horrível".

Segundo a publicação, os vizinhos de Victoria e David Beckham chegaram mesmo a escrever cartas a denunciar a situação, por considerarem que esta vai afetar o ecossistema do local.

"Isto vai afectar negativamente a vida selvagem. As pessoas não conseguem simplesmente ficar felizes com as belas paisagens já existentes?", questionou-se um dos residentes.