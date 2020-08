John Wolfsohn

A morte de Naya Rivera apanhou todos de surpresa, principalmente o elenco do sucesso 'Glee', uma vez que a série parece estar amaldiçoada.

Em entrevista ao programa e TV australiano Today Extra, Dean Geyer revelou estar chocado com o fato das suas últimas participações na série terem sido justamente ao lado da falecida atriz e de Cory Monteith, que morreu em 2013 após uma overdose.

“É maluco que as minhas últimas cenas em Glee foram com ela e com o Cory, e fica ainda mais chocante pelo fato dela ter sido encontrada no dia do aniversário de sete anos da morte dele“, revelou.

Em 'Glee', Dean era namorado da personagem da atriz Lea Michele, namorada de Cory na vida real, que tem estado a receber duras críticas associadas ao racismo.