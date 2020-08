Jesse Grant

Os seguranças dos famosos estão quase 24 horas sob 24 horas com as pessoas que estão a proteger e, por isso, sabem praticamente tudo da sua vida privada. Como tal, vários guarda-costas de Johnny Depp foram chamados a tribunal para serem ouvidos no caso que o ator tem contra o jornal The Sun.

Em entrevista para a 9news, um dos ex-seguranças do norte-americano de 57 anos, Rick Wood, teceu inúmeros elogios a Johnny, descrevendo-o como "incrível" e "descontraído" quando trabalhava para ele enquanto o filme 'Piratas das Caraíbas' era filmado, em 2015.

Rick contou que o ator tinha uma certa fixação com o personagem 'Jack Sparrow'. "Ele continua no personagem, então ele é basicamente o Jack Sparrow", disse.

Relativamente às alegações de que Johnny Depp abusou fisicamente Amber Heard, o segurança conta que nunca viu nada. "Eu não conseguia ver isso nele e, na minha área, nós sabemos quem bate em mulher e quem não bate", afirmou.

O segurança disse ainda que a atriz de 34 anos era conhecida por "dar espetáculo" e comentou: "Ela inventou um grande drama de que estava a ir embora, os táxis apareciam, tínhamos que acenar para eles irem e depois pegávamos a mala e não havia nada na mala", disse Rick, acrescentando que era "tudo parte do espectáculo".