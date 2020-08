Amy Sussman

Alison Brie começou a namorar com Dave Franco, o irmão mais novo de James Franco, em 2012 e três anos depois noivos. O casal sempre preferiu manter a sua vítima íntima privada, mas recentemente a atriz abriu o jogo sobre o relacionamento.

Questionada sobre o início da relação, Alison respondeu em modo de brincadeira: “É uma história muito romântica e muito doce".

Em entrevista com o apresentador Jimmy Fallon, a norte-americana de 37 anos explicou como tudo aconteceu. “Começou no carnaval de New Orleans, como todas as boas histórias de amor. Eu estava lá com alguns amigos. Foi tudo arquitetado por uma amiga em comum nossa, a Jules”, contou.

Alison explicou que ela e a amiga encontraram o ator de 35 anos no aeroporto e a tal amiga decidiu convidá-lo para jantar com elas. O encontro parece ter corrido bem porque os dois quiseram sair novamente um com o outro, questionados pela amiga.



“Foi a armação perfeita, porque nós dois saímos dali e começámos uma noitada de bebedeira e diversão que virou 48 horas de drogas, sexo e muita curtição”, revelou.

De acordo com a atriz, o segundo encontro em casal foi em Nova Iorque e ele convenceu-a a acompanhá-lo numa viagem a Paris. Hoje, estão casados (trocaram alianças em março de 2017).