Emma McIntyre / Getty Images

O caso de Naya Rivera continua a ser investigado pela polícia uma vez que a sua morte ainda está cercada de mistérios. No entanto, em entrevista para o Entertainment Tonight, um capitão da polícia diz ter algumas teorias sobre o que poderá ter acontecido.

"Temos fatores como o vento, que pode empurrar o barco para longe de um nadador", explicou Jeremy Paris. E continuou: "Temos a ação das ondas, que pode remexer o barco e tornar difícil subir. E também temos perigos subaquáticos, que podem agarrar os pés. Então imagine uma área cheia de arbustos e árvores que está coberta por água."

Recorde-se que a atriz de 33 anos foi dada como desaparecida no dia 8 de julho, tendo o seu filho de quatro anos sido descoberto no barco a salvo. De acordo com o polícia, o corpo de Naya foi encontrado numa área do Lago Piru, no estado americano da Califórnia, onde há tanto árvores submersas a seis ou sete metros de profundidade quanto árvores que ultrapassam o nível da água.

Porém, Paris não descarta a hipótese de que o barco poderá ter sido levado para longe enquanto a atriz de 'Glee' estava a nadar, uma vez que o corpo foi encontrado bastante longe da zona onde o barco estava.