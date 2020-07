Reprodução Instagram, DR

Toy está de luto. O artista perdeu o pai, o alfaiate António Ferrão, de 95 anos. A notícia foi partilhada pelo próprio na sua página oficial de Facebook, onde colocou uma imagem de luto.

António Ferrão nasceu em Ançada, Mangualde, e deu os primeiros passos no ofício de alfaiate com apenas 12 anos. Mudou-se para Setúbal em 1951 e dedicou toda a sua vida à arte de criar roupa para homens.

No verão passado, quando se casou pela segunda vez com Daniela Correia, Toy revelou que o seu pai não estava presente na cerimónia por já não se encontrar bem de saúde. "O meu pai, de cabeça, já não sabe nada, está esquecido, não conhece ninguém (faz uma pausa)... É complicado", disse na altura à FLASH!, assumindo que o visitava poucas vezes por lhe ser difícil lidar com a nova realidade do pai, que estaria já bastante debilitado.