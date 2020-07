SIC

Na última sexta-feira, 17 de julho, Manuela Couto esteve à conversa com Júlia Pinheiro e não conseguiu conter a emoção ao falar da morte inesperada do seu único irmão. “Era muito jovem, tinha 39 anos e foi muito súbito. Foi com um cancro. Foram três semanas desde que teve sintomas até que morreu. Os próprios médicos estavam espantados com a velocidade que as coisas se desenvolveram”, começou por explicar a atriz que integra o elenco da segunda temporada de Nazaré.

“Procuramos encontrar sempre coisas boas na dor, por um lado para ele pode ter sido menos doloroso, mas é uma alucinação. É uma coisa que nos passa por cima. Ele tinha cinco filhos pequeninos. Não tens tempo para gerir aquilo. O meu filho João tinha seis meses. Na altura, lembro-me de estar muito preocupada com os meus pais. São momentos difíceis”, considerou.

Manuela Couto falou ainda do facto de ter um filho sobredotado: “O João tem 25 anos, é muitíssimo inteligente, tem uma clareza, mas isso nota-se sobretudo em criança, começou a dar sinais muito cedo”. A atriz explicou que o filho já fazia puzzles com uma rapidez surpreendente quando ainda mal conseguia andar.

Questionada por Júlia Pinheiro sobre a forma como conjuga as várias vertentes da sua vida profissional – especialmente o teatro com as novelas -, Manuela Couto conta que já houve altura bem complicadas, em que chegou a desmaiar nas gravações. VEJA O VÍDEO: