Reprodução Instagram, DR

A família de Sara Prata acaba de aumentar. A atriz deu as boas-vindas à primeira filha, a pequena Amélia. Uma novidade que a própria fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais.

"UM AMOR CHAMADO AMÉLIA. 20-07-2020. Minha doce filha, o dia chegou! Esta bolha de amor diz-me que tenho a maior sorte por ter esta família linda. Já cá estamos juntos. Amo-vos!", escreveu na legenda da imagem captada logo após o nascimento da menina.

Recorde-se que a menina é fruto do relacionamento da atriz com João Leitão. O casal está junto há cerca de um ano, mas têm mantido uma relação discreta, sendo raras as ocasiões em partilham fotografias juntos nas redes sociais.

