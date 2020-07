Joe Scarnici

Após Brooklyn Beckham anunciar na semana passada o seu noivado com a atriz Nicola Peltz, a ex-namorada do filho de David Beckham teceu duras críticas ao comportamento do jovem de 21 anos.

Quando questionava pelo The Sun sobe o noivado do ex-namorado, Lexy Panterra respondeu: “Não é algo que ninguém estava à espera e, honestamente, o Brooklyn não está pronto para isso. Ele é muito jovem e imaturo demais”, disse.

A youtuber disse ainda que Brooklyn tinha uma namorada diferente todos os meses e por isso a notícia apanhou-a de surpresa. “Eu não sei o motivo, mas ele apaixona-se por alguém a cada minuto. Não há consistência nos relacionamentos dele. Ele está com uma rapariga nova a cada mês, surpreende-me muito que ele esteja a investir nisso”, explicou.

O antigo casal, que tem uma diferença de idade de 10 anos, começou a namorar em 2017 e terminaram o relacionamento no ano seguinte. Não querendo revelar a causa principal do término, Lexy disse apenas que a distância ajudou, uma vez que na altura a youtuber de 31 anos estava a viver em Los Angeles e o fotógrafo entre Nova Iorque e o Reino Unido.

“Na verdade foi um relacionamento que eu não podia levar a sério. A diferença de idade tinha o seu impacto. Era óbvio que ele era um pouco imaturo. Ele era tudo o que podes imaginar de um jovem, às vezes mais. E isso acaba por cansar”, rematou.