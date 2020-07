Cláudia Ohana está debaixo de fogo depois de, nas redes sociais, se ter revelado que a atriz devolveu os dois cães que tinha adoptado há cerca de cinco meses.

O caso foi tornado público pela organização de proteção animal 'Toca do Bicho' e, rapidamente, choveram críticas a Cláudia um pouco por toda a internet.

A instituição começou por partilhar as fotografias dos animais, sem revelar o antigo dono, mas alguns internautas acabaram por reconhecer os cães. Confrontada com a situação, Cláudia terá garantido que iria buscar os animais no fim da pandemia num post que acabou por apagar.

Após as declarações da atriz, a instituição acabou por expor alguns áudios onde esta se queixava e explicava o motivo da devolução dos cães.

Espreite o vídeo em baixo.