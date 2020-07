Reprodução Twiiter, DR

O mundo da música está de luto. Phil Ashley, teclista dos Kiss, morreu aos 65 anos. A morte do artista, ocorrida a 10 de julho, foi confirmada pela famíla, em comunicado, sem que para já tem sido reveladas a causa da mesma.

No Twiiter, Paul Stanley, dos Kiss, fez questão de prestar uma sentida homenagem ao amigo e colega.

"Estou sem palavras", escreveu, nas redes sociais. "Partilhei muitas horas com ele a falar do valor da vida, da família e da música. Tocou teclados com muitos dos grandes. Os tempos que já não iremos passar juntos deixam-me vazio", pode ler-se.

Recorde-se que Phil Ashley colaborou ainda com bandas como Rolling Stones e Aerosmith.