Reprodução Instagram, DR

Cada vez mais próxima de ser mãe, Sara Prata vive uma das melhores fases da sua vida. A atriz tem-se mostrado bem feliz e apaixonada.

Prova disso mesmo foi a fotografia que partilhou esta quinta-feira, 16 de julho, na sua conta de Instagram. Sara mostrou aos seguidores uma das primeiras fotografias que tem com o namorado, João Leitão.

"Esta foi talvez uma das nossas primeiras fotos juntos...Depois de já termos tido muitos momentos nossos lá me lembrei de registar este...e é tão bom sentir que hoje continua tudo igual. Que todos os bocadinhos que passamos um com o outro nos deixam com este sorriso. Sempre. Meu eterno namorado ♥️", escreveu na legenda da fotografia especial que pode ver abaixo.

Recorde que o casal já revelou qual será o nome da filha que está prestes a nascer, saiba aqui.

Reprodução Instagram, DR