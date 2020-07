Instagram

A princesa Beatrice é finalmente uma mulher casada. Segundo o The Sun, a filha do príncipe André e Edoardo Mapelli Mozzi trocaram alianças sexta-feira, 17 de julho, em Windsor. Uma cerimónia, que devido à pandemia, contou com 20 convidados, entre os quais a rainha Isabel II, o duque de Edimbburgo, o príncipe André e a ex-mulher, Sarah Ferguson.

“Eles estavam muito ansiosos para que a rainha viesse, então o casamento teve que acontecer antes de ela ir para Balmoral e esta foi uma grande oportunidade. Muitos convidados ficaram desapontados por não fazer o grande dia, mas entenderam o motivo. Precisavam tornar o casamento seguro para a rainha e o marido. São como uma família normal e tiveram que fazer sacrifícios, como muitos outros fizeram por todo o país e esperam ter uma celebração maravilhosa quando for a hora certa”, contou uma amiga do casal ao jornal britânico.

Recorde-se que o casamento de Beatrice e Edoardo chegou a ser adiado em três ocasiões. Nas duas primeiras vezes, devido ao escândalo sexual em torno do príncipe André, pai da noiva, e, posteriormente, pela atual pandémica, que afetou significativamente o Reino Unido.