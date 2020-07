"Um mês de ti". Foi com esta legenda que Orsi Fehér celebrou o primeiro mês de vida da filha bebé.

A empresária publicou na sua conta oficial do Instagram uma imagem onde surge com a pequena India e a derreteu os seguidores. Na caixa de comentários os fãs não ficaram indiferentes à fotografia e deixaram vários elogios.

Recorde-se que na festa do décimo aniversário do Fama Show, em 2018, a ex-modelo contou estar a viver com o companheiro – cuja identidade opta por não revelar - em Cannes, França.

Espreite aqui a primeira fotografia da pequena India!