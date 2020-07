George Pimentel

Jazmin Grimaldi, a filha mais velha do príncipe Alberto do Mónaco, está infetada com Covid-19. Cerca de quatro meses depois do seu pai também ter sido diagnosticado com o novo coronavírus, a jovem partilhou um vídeo nas redes sociais onde deu a notícia.

“Esta manhã chamaram-me do hospital onde me fizeram o teste à COVID-19 e deu positivo”, confessa Jazmin. “Não foi um choque para mim, porque durante esta última semana tenho tido sintomas”, contou.

“Só quero dizer que fui muito cuidadosa e mantive a distância social. Infelizmente vi gente à minha volta que não estava a seguir as regras e isso dá medo”, explicou, revelando: “Perdi amigos por causa do coronavírus. Tive muitas perdas no último ano. Tem sido muito duro”, afirmou, sem conseguir conter as lágrimas.

Jazmin enumerou ainda quais os sintomas que a deixaram em alerta. “Na noite de 4 de julho, comecei a sentir a garganta arranhada e a não me sentir eu mesma, um pouco estranha, um pouco cansada. Nessa noite comecei a ter febre, calafrios e dores muito fortes no corpo. Acordei com febre muito alta e tive febre durante três dias”, explicou, acrescentado que teve ainda fortes enxaquecas. especialmente, no dia em que se submeteu ao teste.

Para já, ainda que não esteja totalmente recuperada, a jovem garante que o pior já passou.