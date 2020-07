Instagram

Ricky Martin foi um dos grandes responsáveis por colocar a música latina nas bocas do mundo. Quando lançou o single Livin La Vida Loca, em 1999, rapidamente se tornou um sucesso um pouco por todo o mundo.

No entanto esta fase não corresponde a uma das mais felizes da sua vida, já que o artista se encontrava a travar uma série de batalhas interiores. Foi também nesta altura que Ricky Martin se começou a debater sobre a sua orientação sexual.

Numa entrevista à Proud Radio, o músico confessou: "Não estava a viver ao máximo. Entrava em palco para cantar, era a única forma de contrabalançar as minhas emoções, sair da enorme tristeza em que estava. E depois houve um momento em que disse que tínhamos de parar".

Esta foi mesmo uma fase pautada por ansiedade e medo, sobretudo da reação do público: "Não podia mais, tinha de ir para casa. Precisava de estar em silêncio e de chorar. De me zangar. Não estava pronto para me assumir mas fui verdadeiro com todos os que me rodeavam".

"Mas não tinha a força necessária para o tornar público", revelou o músico.

Foi mais tarde, em 2010, num livro de memórias que se sentiu capaz para assumir a sua homossexualidade publicamente. "A dada altura, enquanto escrevia o meu livro, comecei a pensar: Será que sou gay? Será que sou bissexual? Percebi que era gay. Assim que escrevi isso e cliquei no enviar, chorei que nem um doido. Desde então, estou feliz".

Recorde que Ricky Martin é casado com o pintor Jwan Yosef. Uma relação da qual já resultaram quatro filhos: Renn, de oito meses, Lúcia, de um ano, e os gémeos Matteo e Valentino, de 11.

