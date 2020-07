1 / 4 JUANJO MARTIN 2 / 4 Casa de S.M. el Rey 3 / 4 Casa de S.M. el Rey 4 / 4 Casa de S.M. el Rey

A manhã desta quinta-feira, 16 de julho, foi de homenagem para as vítimas da pandemia do novo coronavírus em Espanha. Acompanhados pelas duas filhas, Felipe VI e Letizia presidiram a sessão solene que decorreu no Palácio Real, em Madrid. Uma cerimónia onde marcaram presença os familiares das vítimas, vários trabalhadores de setores essenciais, representantes de organizações religiosas e embaixadores de vários países, incluindo Portugal.

Um dos momentos altos da homenagem foi quando a herdeira ao trono, a princesa Leonor- acompanhada pelo pai, Felipe VI, e representantes de instituições e da sociedade civil - depositou uma rosa branca ao lado de uma chama ardente.

Casa de S.M. el Rey

De salientar que atualmente Espanha é o nono país do mundo mais afetado pela pandemia, tendo registado mais 300 mil casos de infeção e mais de 28 mil mortes.

Parar esta sessão solene, os monarcas espanhóis e as filhas optaram por visuais escuros. Felipe VI, Letizia e a infanta Sofía optaram pelo azul marinho, enquanto a princesa Sofía se destacou com um visual em tons de preto e bege.