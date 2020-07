Na reta final da gravidez, Sara Prata revelou o nome escolhido para a sua primeira filha: Amélia.

A novidade foi revelada na sua conta oficial do Instagram com uma fotografia da atriz grávida, na praia. Na caixa de comentários foram centenas as reações ao nome e os elogios à famílias.

Recorde-se que a atriz, de 35 anos, está prestes a ser mãe e o bebé é fruto da relação com João Leitão.

Leia ainda: Sara Prata destaca o "apoio e carinho constante" do namorado durante a gravidez: "É tão bom sentir este amor"