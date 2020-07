Instagram

Ter quatro filhos com idades muito próximas – neste caso entre os seis anos e os três meses – nem sempre permite dar a devida atenção a cada um deles. Como tal, Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva aproveitaram o facto das suas filhas, Diana, Frederica e Carolina, estarem de férias com a família no Algarve para passarem um dia muito divertido com o filho mais novo, Eduardo, na Albufeira da Barragem de Castelo de Bode, em Ferreira do Zêzere.

A apresentadora do Fama Show e do What’s UP? partilhou algumas imagens destes momentos nas redes sociais e deixou os seus fãs encantados. Com apenas três meses, o pequeno Eduardo mostra-se completamente à vontade dentro de água. Ora veja:

1 / 9 Instagram 2 / 9 Instagram 3 / 9 Instagram 4 / 9 Instagram 5 / 9 Instagram 6 / 9 Instagram 7 / 9 Instagram 8 / 9 Instagram 9 / 9 Instagram